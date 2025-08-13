BIST 10.950
Ekol TV sordu Özgür Özel Özlem Çerçioğlu sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Yaşananlara sert tepki gösteren Özgür Özel, “‘Ya içeriye tıkıl, ya AK Parti’ye katıl’ formülü uyguluyorlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti’ye katılacağını doğruladı.

“Çerçioğlu AK Parti’yi aydınlatacakmış”

Özel, Ekol TV’ye de tepkisel bir tavırla yaklaşarak, “Ekol TV ilk haberi sen veriyorsun ya, al, bunu da ver. Bu sefer çok değerli savcı şunu başardı: Gidip de onu içeri atmak yerine ya da avukat yollayıp da başka bir yola sapmak yerine ‘Ya içeriye tıkıl, ya AK Parti’ye katıl’ formülüyle Çerçioğlu AK Parti’yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti’nin kara düzeni. Ekol TV duyuruyor şimdi, tebrik ediyoruz. ‘Çok iyi gazeteciyiz, hızlı veriyoruz haberi’ dediniz ya, ben de ona katılıyorum. Çok hızlı verdiniz haberi” dedi.

