Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu bilmecesine noktayı koydu: Yazıklar olsun!

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti hamlesi gündeme oturdu.

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu 3 ilçe başkanıyla birlikte yarın AK Parti'ye katılacak. Özlem Çerçioğlu'nun attığı bu son dakika golü CHP lideri Özgür Özel'i çileden çıkardı. Özel, "Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Yazıklar olsun" dedi.

