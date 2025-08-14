BIST 10.853
POLİTİKA

Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu açıklaması : Saldıranlara hadi ordan diyorum

AK PARTİ'nin kuruluş yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin yeni transferine hoş geldiniz dedi. Özlem Çerçioğlu bu konuşmayı alkışlarken Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere de 'hadi ordan' diyerek karşılık verdi.

4 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor. Cumhurbaşkaın Recep Tayyip Erdoğan kuruluş yıldönümü töreninde partisine transfer olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu 'hoş geldiniz' diyerek selamladı. Özlem Çerçioğlu alkışlayarak karşılık verirken, Erdoğan ona tepki gösteren CHP'ye de şunları söyledi:

-Dünden beri ahlaksızca hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar

