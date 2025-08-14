BIST 10.853
Özgür Özel ile Özlem Çerçioğlu'nu bu görüntüsü olay oldu 1 ay önce çekilmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 1 ay önce CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eli sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılarak siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Çerçioğlu'nun CHP'den neden ayrıldığına ilişkin tartışmalar sürerken çarpıcı bir görüntü, sosyal medyaya düştü.

Taraflar arasındaki soğuk rüzgarların yeni değil haftalar öncesinde estiği ortaya çıktı.

CHP genel merkezinde 1 ay önce düzenlenen belediye başkanlarının buluştuğu toplantıda, CHP Genel Başkanı Özel'in Çerçioğlu'nun elini sıkmadığı buna karşı diğer başkanların elini sıktığı görüldü. 

