Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği konuşulan Çerçioğlu'nun yaptığı açıklama dikkat çekti. Çerçioğlu "Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." dedi.

 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Çerçioğlu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bu noktaya gelinmemesi için..."

Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Çerçioğlu, buna rağmen şahsı ve ailesinin hedef alındığını belirtti.

"Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum"

Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle, hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın."

