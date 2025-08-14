Özlem Çerçioğlu nereli eşi ve çocukları kimdir? Meğer Kemal Kılıçdaroğlu...

Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde Özlem Kahyaoğulları adıyla doğdu. Jantsa firmasının sahibinin oğlu ile evlenen Özlem Çerçioğlu zengin aile gelini olarak siyasete girdi ve ilk olarak vekil seçildi. CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan Özlem Çerçioğlu son yerel seçim adaylığında Özgür Özel ile sorun yaşamıştı.

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılacak. 57 yaşındaki Özlem Çerçioğlu yaptığı bu manevrayla hem ülkenin hem CHP'nin gündemine oturdu. 2009'dan bu yana kentin belediye başkanı olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçiş hamlesi ile birlikte ailesi, eşi ve onun şirketi de mercek altına alındı.

Özlem Çerçioğlu kimdir asıl mesleği ne?



Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde Özlem Kahyaoğulları adıyla doğdu. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olan Özlem Kahyaoğulları, kentte faaliyet gösteren Jantsa A.Ş.'de çalışmaya başladı. Burada şirketin kurucusu Şefik Çerçioğlu'nun sanayici oğlu Ercan Çerçioğlu ile tanışan Özlem Kahyaoğulları ile onunla evlenip bugünkü soyismini aldı. Özlem Çerçioğlu eşi Ercan Çerçioğlu ile bir süre New York'ta yaşadı. 3 Kasım 2002'de siyasete atılınca eşi de aile şirketine dönüş yaptı.

Özlem Çerçioğlu'nun gelini olduğu sanayici aile

Özlem Çerçioğlu'nun ailesi Aydın'ın önde gelen zengin ailelerinden biri. Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı ve Jantsa A.Ş.'nin kurucusu sanayici Şefik Çerçioğlu'nun gelini. Zengin bir aileye gelin giden Özlem Çerçioğlu'nın eşinin adı Ercan Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu'nun bu evliliğinden 2 çocuğu var.

Özlem Çerçioğlu'nun siyasi kariyeri

Özlem Çerçioğlu 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Milletvekili oldu. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde de aynı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde ise milletvekili olduğu kentin bu kez belediye başkanı olarak seçildi.

MHP ve AK Partili adaylarla başa baş götürdüğü seçimde yaklaşık 600 oy farkla ve yüzde 26'lık oranla seçimi kazandı. Başa baş geçen seçimde MHP'li aday yüzde 25,4, AK Partili adaysa yüzde 25 oy aldı. Bu sonuçla birlikte o dönem henüz büyükşehir belediyesi olmayan kentin ilk kadın belediye başkanı olmuş oldu.

Topuklu Efe lakabını alışı

Kısa süre içerisinde özellikle kırsal kesimlere yönelik yatırımları, tarım destekleri ve sosyal projeleri ile güçlü bir yerel yönetici portresi çizdi.

Halk arasında "Topuklu Efe" lakabıyla anılmaya başlandı. Aydın'ın 2012'de büyükşehir belediyesi olmasının ardından 2014 yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilme başarısı gösterdi. Bu kez oyunu yüzde 53,94'e yükseltti ve en yakın AK partili rakibine yaklaşık 70 bin oyluk bir fark attı. Benzer bir başarıyı 2024'teki son yerel seçimlerde de yüzde 50'nin üzerinde oy alarak gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın

Parti içinde "ulusalcı" kimliğiyle tanınan Çerçioğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024'te Çerçioğlu'nu aday göstermeyebileceği iddia edilmiş, parti yönetimi ise Aydın'daki kritik dengeleri dikkate alarak Çerçioğlu'nun adaylığında karar kalmıştı. Özgür Özel 13 Ağustos'ta, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma iddialarına yanıt verirken bu konuya da değindi. Özel, "Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için" Çerçioğlu'nu aday gösterdiklerini söyledi ve "Aydın'ı alacak CHP'li mi yok?" diye konuştu.

Partide yalnız kaldı müfettişlerden bunaldı

Siyasi kulislerde ise geçen yıl adaylığı en son açıklanan belediye başkanları arasında yer alan Özlem Çerçioğlu ile yeni CHP yönetimi arasında adaylık tartışmaları sırasında gerginlik yaşandığı, Çerçioğlu'nun partide yalnızlaştığı iddiaları da konuşuluyordu. AK Parti'ye sert muhalefeti ile de dikkat çeken Çerçioğlu, sık sık mülkiye müfettişlerinin baskısından şikayet etti. 2015 yılında belediyeyi denetlemek için 140 müfettiş görevlendirildiğini, aynı konuda 5-6 kez denetim yapıldığını iddia eden Çerçioğlu, "Ayıptır. Müfettişleri kim gönderiyorsa onlara mobbing davası açmayı düşünüyoruz. Yeter artık" demiş ve sonraki yıllarda da benzer baskıları yaşadığını öne sürmüştü.