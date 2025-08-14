BIST 10.940
Trump'un Putin'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

The Telegraph'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmesi karşılığında Putin'e Alaska'nın doğal kaynaklarına erişim teklif etmeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Alaska'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi görüşmeye hazırlanıyor.

The Telegraph'ın haberine göre Trump, Putin'e barış karşılığında Rusya'ya çeşitli ekonomik imtiyazlar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İmtiyazlar arasında Alaska'nın doğal kaynaklarının yanı sıra Ukrayna'nın nadir toprak minerallerine erişim ve Rusya'nın uçak endüstrisine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması yer alıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey yönetim yetkililerinin zirve öncesinde önerilere son şeklini vermek üzere Trump ile yakın bir çalışma içinde oldukları bildiriliyor.

Nisan ayında Kiev ve Washington, ABD'nin Ukrayna'nın madenlerine erişimini sağlayan bir anlaşma imzaladı. Kiev Ekonomi Okulu'na göre Ukrayna, Avrupa'daki lityum rezervlerinin üçte birine ve küresel lityum rezervlerinin yüzde 3'üne sahip.

 Ukrayna'nın en büyük lityum yataklarından ikisi Rusya'nın elindeki topraklarda bulunuyor ve Putin buradan çıkarılacak değerli madenler üzerinde hak iddia ediyor.

