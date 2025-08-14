BIST 10.902
Türk giyim devi satılıyor TMSF duyurdu

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin yüzde 100 oranındaki hazine paylarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu.

TMSF'nin Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

