Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nda "Anadolu Sohbetleri" kapsamında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, sağlık gündemine ilişkin açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Sigarasız şehir

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:

"ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım.

Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık."

