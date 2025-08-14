BIST 10.902
Özlem Çerçioğlu çok telaşlanmış! Aydın'a iknaya giden CHP'li bunları ifşa etti

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Öçlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye transfer olacak olması ortalığı fena karıştırdı. Barış Terkoğlu, CHP'den bir heyetin Özlem Çerçioğlu'nu ikna için ile gittiğini yazdı. Barış Terkoğlu'nun bomba iddiası ise Özlem Çerçioğlu'nun bir başka belediye başkanına söylediğini iddia ettiği sözler oldu.

AYDIN'ın Topuklu efe lakaplı büyükşehir Belediye Başkaın Özlem Çerçioğlu yaptığı manevrayla gündeme oturdu. Bugün AK Parti'ye katılması beklenen Çerçioğlu CHP için travmatik bir şok oldu. Özgür Özel'in zehir zemberek açıklamaları da bunun göstergesi. 

İknaya giden CHP heyetindeki anlattı

Özlem Çerçioğlu çok telaşlanmış! Aydın'a iknaya giden CHP'li bunları ifşa etti - Resim: 0Özlem Çerçioğlu işinin perde arkasında bir çok şey olmuş. Bir heyet onu ikna için Aydın'a gitmiş. Cumhuriyet'teki köşesinde Barış Terkoğlu çarpıcı iddialarda bulundu ve şu bilgileri aktardı:

Hakkındaki soruşturmayı biliyorduk

-CHP’nin Aydın siyasetindeki önemli isimlerden biriyle konuştum. CHP yönetiminin Aydın’a Çerçioğlu’nu ikna etmeye geldiğini anlattı:

-“Bir süredir AK Parti ile temasta olduğunu biliyoruz. Maalesef Aziz İhsan Aktaş’a ihaleler vermiş.

Ben 6 metrekarede vakit geçiremem demiş
-Hakkında dosya açılmış. Bir süredir bekliyormuş. Dosyada harekete geçildiğini şahsen gördüm. Savcılık yazılar yazmaya başladı. 

-Özlem Hanım telaşlandı. ‘Bana da mı geliyor’ dedi. Bir belediye başkanı arkadaşımıza ‘Ben 6 metrekarede vakit geçiremem’ demiş.

-Aydın halkı genelde CHP’yi desteklediği için şahsi bir mağduriyet hikayesi anlatacak. Muhtemelen CHP’yi suçlayacak. 25 yıldır Aydın’da CHP’nin siyasetini o belirliyor. Kendisiyle birlikte 3 ilçe belediye başkanının, 13 belediye meclis üyesinin istifa etmesini bekliyoruz.”

