BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,75
ALTIN 4.395,85
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa'da miting düzenledi. Özel mitingde, CHP'den AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız ünvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun.

"YAZIKLAR OLSUN"

Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız. "

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Muğla sallandı: Ege Denizi açıklarında deprem
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Trump: Putin durmazsa sonuçları ağır olacak
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Bakan Tunç duyurdu: Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı!
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Alican Uludağ’dan Özlem Çerçioğlu hakkında sert U dönüşü
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Yılmaz Özdil'in Özlem Çerçioğlu videosu yeniden gündem oldu
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 69 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık
İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlıyor
İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlıyor
Spotify Türkiye'ye yönelik soruşturma genişliyor: 'Cıstak' şarkısı platformdan kaldırıldı
Spotify Türkiye'ye yönelik soruşturma genişliyor: 'Cıstak' şarkısı platformdan kaldırıldı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi
AB ülkesi F-35 alımını iptal etti! 'Türkiye'den KAAN alalım'
AB ülkesi F-35 alımını iptal etti! 'Türkiye'den KAAN alalım'