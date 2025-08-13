BIST 10.950
Bakan Kurum duyurdu: Sındırgı depreminde 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 'Sındırgı depreminde 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik.' ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar; 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik.

426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız.

