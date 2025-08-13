'İstifa etti' iddiaları vardı! CHP'den açıklama geldi: Görevden alındılar

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın görevinden istifa ettiğine yönelik haberin doğru olmadığını belirterek, Kılıç ve yönetiminin CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulunca görevden alındığını duyurdu.

Bozkurt, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın görevinden istifa ettiğine yönelik habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıç'ın istifa ettiği haberinin doğru olmadığını bildiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır."