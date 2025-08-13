BIST 10.944
DOLAR 40,74
EURO 47,70
ALTIN 4.399,10
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Sosyal Kılıç partisinden istifa ettiğini duyurdu

CHP'li Sosyal Kılıç partisinden istifa ettiğini duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kılıç yaptığı açıklamada, "Artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak,

"Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır"

ifadelerini kullandı.

İstifa ettiğini duyurdu

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
THY uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti
THY uçak bakım teknisyeni iş kazasında hayatını kaybetti
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu çok ileri gitti, bence aklını kaybetti
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu çok ileri gitti, bence aklını kaybetti
Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret