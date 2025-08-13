BIST 10.944
DOLAR 40,74
EURO 47,70
ALTIN 4.399,10
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı

Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

Abone ol

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun başında Karagümrük'ten transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkabilmişti.

Keleş, geride kalan sezonun devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İrlanda'da ilk kez görüldü ülke genelinde 'biyogüvenlik alarmı' verildi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
Okul öncesi velilere kötü haber! Servislere zam yolda
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir planı onayladı saldırı başladı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Ali Mahir Başarır'dan Muhittin Böcek'e ziyaret
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Çorum'da çocuklar, sattıkları limonatadan kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistinli akranlarına bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yarın partimize yeni katılımlar olacak' açıklaması
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Giannetti'yi transfer etti
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Balıkesir'de depremde evleri zarar görenler için konteynerler kuruluyor
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı