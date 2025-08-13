Beşiktaş'ta ayrılık: Genç oyuncu kiralandı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.Abone ol
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun başında Karagümrük'ten transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkabilmişti.
Keleş, geride kalan sezonun devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.