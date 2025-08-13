BIST 10.950
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

İzmir'in birçok ilçesinde biriken çöp yığınları ve bunların sıcak havayla kötü kokuya neden olması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Kentte birçok ilçede toplanmayan atıklar, konteynerler çevresinde çöp yığınları oluşturdu. Biriken çöpler, bazı noktalarda yaya ve araç yollarına taştı.

Çöpler, sıcak havanın etkisiyle etrafa koku da yaydı.

Buca ilçesinde yaşayan esnaf Yunus Durmaz, çöp yığınlarının uzun süredir sokaklarda kaldığını söyledi.

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi - Resim: 0

"Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor"

Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor. Dükkanımın önünde barikat kuruyorum, üç kedi besliyorum ki fare gelmesin. Gıda işiyle uğraşıyorum, bu görüntü sağlık açısından tehlikeli. Bir dönem grev vardı, tamam olabilir ama grev bitti. Hep mi grev var? Ben anlamadım. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" diye konuştu.

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi - Resim: 1

Konak'ta yaşayan Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler." dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak buraların uzak olması nedeniyle çöp taşıyan tırlarının geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtti.

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi - Resim: 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından ilk günlerde yaşanan araç gecikmelerinin kapasite artırımıyla 1-2 saate düşürüldüğünü, sorunun Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanmadığını bildirdi.

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi - Resim: 3

İzmir'de sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor! Toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi - Resim: 4

