Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin merak edilenleri paylaştı. İnşası devam eden hattın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.
Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, inşası devam eden Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresi azalacak.
3,5 saate düşecek
505 kilometre uzunluğunda çift hat ile 14 saat olan seyahat süresi böylece 3,5 saate düşecek.
Hangi istasyonlar olacak?
Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınacağı hatta, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve İzmir (Menemen) istasyonları olacak.
