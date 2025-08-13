Etikette artık 'ölüm' yazacak! Yeni düzenleme geliyor

BIST 10.941
Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Düzenlemeyle metaneol ürünleri üzerinde, "metanol içilmez, öldürür" ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi. Bu şekilde kozmetik dışında kullanılan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol için toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirdi. Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklikle, etil alkole yönelik toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirildi. Ayrıca, birden fazla adreste şubesi bulunan ecza deposu veya ecza ticarethanelerine, merkez adresine alacakları toptan satış belgesi ile diğer şubelerinden de satış yapabilme imkanı sağlandı.

Kayıt dışı satışların önlenmesi amaçlandı

Dağıtım uygunluk belgesini haiz üretici ve ithalatçı firmalara, tıbbi kullanım ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolü, analiz amaçlı analitik saflıkta metanolü ve genel kullanım amaçlı etil alkolü, ayrı bir toptan satış belgesi almadan yetkili gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satma imkanı tanındı. Böylece, kayıt dışı satışların önlenmesi amaçlandı.

Tahsis izin belgesi kapsamında alınan etil alkollerin Bakanlığa beyan edilen kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı yönünde düzenleme yapıldı.

Kozmetik üretiminde ve diğer sanayide kullanılan etil alkollerde uygulanan denatürasyon şeklinde farklılığa gidildi. Bu kapsamda, kozmetik dışında kullanılan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmasının önlenmesi amaçlandı.

Yurt içinde metanolün dökme olarak stoklandığı tanklar ile metanol ambalaj ve kaplarının üzerinde, "metanol içilmez, öldürür" ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi. Etil alkol veya metanol piyasasında faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetlerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile doğrulanması yönünde düzenleme yapıldı.

