Pegasus'tan yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 5 eurodan başlıyor

Pegasus, yurt dışı seyahat planlarınıza özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda, biletler 5 euro + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

PegasusHavayolları, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak yurt dışı uçak biletlerini 5 euro + vergilerden oluşan fiyatlardan satışa sunacağını duyurdu.

Alınacak biletlerle 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilecek. Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk sayısı 200 bin ile sınırlandı.

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilir. Pegasus BolBol üyesi değilseniz ücretsiz üye olabilirsiniz.

