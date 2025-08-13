BIST 10.973
320 milyonluk miras sır oldu! Sosyetik ailede yeğenden 2 teyzesine şok suçlama

Ünlü iş adamı İhsan Bayrakçı’nın torunu Kerem Siral, vasi atanan 92 yaşındaki anneannesi Sözan Bayrakçı’nın 320 milyon liralık mal varlığının 2 teyzesi tarafından bölüşüldüğünü öne sürerek dava açtı.

Türkiye'nin ünlü demir-çelik sanayicilerinden iş adamı İhsan Bayrakçı 1984'te hayatını kaybetmiş; tüm malvarlığı da eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kalmıştı. Ancak aile içinde büyük bir miras kavgasının yaşandığı ortaya çıktı.

DAVA AÇTI, ANNEANNEYE VASİ ATANDI
Sabah'ın haberine göre Bisan Siral 2019'da hayatını kaybetti. Bisan Siral'ın iş adamı oğlu Kerem Siral, akıl sağlığını öne sürerek anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi ve vasi atanması için dava açtı. Mahkeme, 12 Kasım 2024'te davanın kabulüne ve Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasına karar verdi.

320 milyonluk miras sır oldu! Sosyetik ailede yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - Resim: 0

TEYZELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
92 yaşındaki Bayrakçı vasi tarafından yönetilirken, Kerem Siral 11 Nisan 2025'te anneannesi Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığı ve usulsüz sağlık raporu alınarak vekaletname çıkarıldığı öne sürdü. Teyzeleri hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

320 milyonluk miras sır oldu! Sosyetik ailede yeğenden 2 teyzesine şok suçlama - Resim: 1

Siral, teyzeleri Birnur Mermer ve Bilge Gündemir'in 320 milyon lirayı bölüştüklerini, kira gelirlerini de kendi hesaplarına aktardıklarını iddia etti.

