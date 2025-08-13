BIST 10.963
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.400,07
HABER /  GÜNCEL

Mersin’de kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi, Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde, dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan kişinin Antalya’dan Mersin’e giriş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Silifke’de şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon düzenledi.

Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

