Yeğenini beyzbol sopasıyla bu hale getirdi! Acımasız dayı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Mehmet A. miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu dayısı tarafından beyzbol sopasıyla dövülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan dayı M.A. tutuklanırken, 2 ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde 9 Ağustos'ta miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen yeğeni Mehmet A'yı (38) beyzbol sopasıyla darbeden M.A'yı yakaladı.

Polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.A'nın ağabeyleri O.A. ve R.A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay: Mehmet A, 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüdüğü sırada, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen dayısı M.A'nın beyzbol sopasıyla darbetmesi sonucu yaralanmıştı.

Mehmet A, hastanedeki tedavisinin ardından dayısından şikayetçi olmuş, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

