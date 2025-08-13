Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kasasına giren paraya bakın

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2’lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler UEFA'dan 4.3 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Yıllar sonra bir ilk

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

Fenerbahçe 4.3 milyon euro kazandı

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.

Fenerbahçe, play-off'ta Benfica'yı elemesi durumunda ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü daha alacak.

İlk maç Kadıköy'de

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek.

Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçen takım, adını Devler Ligi'nde lig etabına yazdıracak.