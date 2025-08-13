BIST 10.963
DOLAR 40,74
EURO 47,74
ALTIN 4.400,07
HABER /  SPOR

Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kasasına giren paraya bakın

Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kasasına giren paraya bakın

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2’lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler UEFA'dan 4.3 milyon euro gelir elde etti.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Yıllar sonra bir ilk

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

Fenerbahçe 4.3 milyon euro kazandı

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı.

Fenerbahçe, play-off'ta Benfica'yı elemesi durumunda ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü daha alacak.

İlk maç Kadıköy'de

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek.

Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Eşleşmeyi geçen takım, adını Devler Ligi'nde lig etabına yazdıracak.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi
Özlem Çerçioğlu iddiası olay Whatsapp mesajları düştü! Barış Pehlivan verdi
İş Bankası ve Acıbadem, Bayındır Hastaneleri'nde stratejik ortaklığa gitti
İş Bankası ve Acıbadem, Bayındır Hastaneleri'nde stratejik ortaklığa gitti
81 ilde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı
81 ilde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı
MediaMarkt'tan özel çekiliş kampanyası
MediaMarkt'tan özel çekiliş kampanyası
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde 10,7 milyon oldu
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde 10,7 milyon oldu
İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı
İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...