BIST 10.955
DOLAR 40,73
EURO 47,65
ALTIN 4.391,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Abone ol

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'deki orman yangınında son durum! Dün başlamıştı - Resim: 0

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması! Trump ve Putin baş başa görüşecek!
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Fenerbahçe'nin Feyenoord galibiyeti Hollanda basınında: Kadıköy cehennemi
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Zelenskiy: Donbas'tan ayrılmayacağız
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar- Euro ...
Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi geçiyor? İddialara son noktayı koydu
Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi geçiyor? İddialara son noktayı koydu
Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?
Beşiktaş, St. Patrick's ile karşılaşacak: Kartal'da eksik var mı?
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Kahramanmaraş'ta mide bulandıran görüntü! Bir müddet kebap yiyemeyeceksiniz...
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu! 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi
Ordu'da dehşet! Sesi duyan telefona sarılıp haber verdi