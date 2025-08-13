BIST 10.955
Para transferleri artık MASAK takibinde! EFT, havale ve nakit işlemler...

MASAK, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmayı hedefleyen düzenleme, yüksek tutarlı işlemler için beyan zorunluluğu getirirken, elektronik transferlere de standart açıklama kuralları belirliyor. Taslak, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar kamuoyunun görüşlerine açık olacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflığı ve güvenliği artırmak amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, özellikle EFT, havale ve yüksek tutarlı nakit işlemlerde şeffaflığı ve kayıt dışılığı önlemeyi hedefliyor. Taslak, kamuoyunun görüş ve önerilerine sunuldu.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan tebliğ taslağı, FATF (Financial Action Task Force) üyesi ülkelerdeki uygulamalar esas alınarak hazırlandı. Düzenlemeyle, bankacılık sistemi üzerinden yapılan yüksek tutarlı nakit işlemleri için kademeli bir beyan sistemi öngörülüyor. Bu sistem, belirli bir tutarın üzerindeki işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve bu işlemi destekleyen belgelerin sunulmasını zorunlu kılıyor.

Taslak tebliğ, EFT ve havale gibi elektronik transfer işlemlerine de yeni kurallar getiriyor. Mevcut durumda bankaların sunduğu açıklama alanları ve TCMB tarafından belirlenen başlıkların yanı sıra, artık asgari düzeyde belirli açıklamaların da zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu adımla, transferlerin hangi amaçla yapıldığının daha net anlaşılması ve böylece olası mali suçların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Görüş ve öneriler için son tarih 

MASAK, tebliğ taslağını geliştirmek ve son haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyunun görüş ve önerilerini almak üzere taslak, 1 Ağustos 2025 tarihinde MASAK'ın internet sitesinde yayımlandı. İlgililerin, görüş ve önerilerini 18 Ağustos 2025 tarihine kadar MASAK'ın internet sitesindeki ilgili link aracılığıyla iletebilecekleri belirtildi.

