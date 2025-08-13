BIST 10.955
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 31 yaşındaki Berk Köse ve kız arkadaşı 28 yaşındaki Ezgi El, evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ve savcılık inceleme başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişi, evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir sitede oturan Berk Köse'ye (31) ulaşamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ezgi El'i (28) kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede 31 yaşındaki Berk Köse ve 28 yaşındaki Ezgi El'in tabancayla başından vurularak öldüğü belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme yaptı. 

İNTİHAR MI? 
Yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse önce sevgilisini başından vurdu ardından da kendi canına kıydı.  Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

