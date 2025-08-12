Jose Mourinho: Avrupa Ligi, kazanabileceğimiz bir turnuva

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşması sonrası "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2’lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı.

Süper Lig'de oynayacakları Göztepe maçı hakkında Mourinho, şunları dedi:

Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız.

"Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?" sorusunu Mourinho, şöyle yanıtladı:

Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok.

Taraftarlar hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, şu açıklamayı yaptı:

Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma" ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler.

Mourinho, Feyenoord'u hep yendiğini söyledi.

Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim.

Transfer hakkında konuşan deneyimli isim, şu ifadeleri kullandı:

Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü.

Basın toplantısında da konuşan Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Feyenoord ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam'da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Konferans Ligi finalinde de onları yendim. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm. Scouting anlamında da çok iyiler.

Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız.