İstanbullular dikkat! Meteoroloji peş peşe uyardı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceğini bildirerek, İstanbul'a kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

