Yurt genelinde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakim olacak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde rüzgarın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıklar ise Ankara'da 34-35, İstanbul'da 30-31 ve İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek.

Son günlerde hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden yükselmeye başlarken, sıcaklıklara rüzgar da eşlik edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye’yi sıcak ve rüzgarlı günler bekliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

DOĞU KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ YAĞIŞ

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.