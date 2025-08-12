Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde iş birliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kavelashvili'ye "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak olduğunu vurguladı.

"Gürcistan ile ticaret hedefimiz 5 milyar dolar"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, Türkiye'nin 17 yıldır kesintisiz olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olmasının, ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık bir kanıtı olduğunu belirtti. Daha önce belirlenen 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduklarını belirten Erdoğan, "Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2000'i aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaşıyor." diye konuştu. Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Gürcistan'da 5,5 milyar dolar değerinde 300 proje üstlendiğini ve altyapı projelerine yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir"

Görüşmelerde ulaştırma ve lojistik alanındaki ortak projelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine dikkati çekti.

Erdoğan, "Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Müteakip üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanıyla Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor.

Konuşmamın başında da vurguladığım üzre, bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelashvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.