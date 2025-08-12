BIST 10.983
Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!

Real Madrid kalecisi Courtois'dan Galatasaray'a manidar yanıt!

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ile bir Galatasaray taraftarı arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Galatasaray’ın kaleci transferi arayışları sürerken, Thibaut Courtois’nın sosyal medyada yayılan görüntüleri gündeme damga vurdu. Real Madrid’in 33 yaşındaki file bekçisi, bir taraftarın çağrısına verdiği yanıtla sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

MUSLERA SONRASI PLANLAR

Fernando Muslera’nın geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetimi, kalesini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Gündemde birçok aday bulunurken, Courtois ismi bu videodan sonra taraftarlar arasında daha fazla konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoda, bir Galatasaray taraftarının “Galatasaray’a gel kardeşim” çağrısına Courtois’nın,

“Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Bu sözler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve beğeni topladı.

REAL MADRID KARİYERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

2018-19 sezonu başında Chelsea’den 35 milyon Euro bedelle Real Madrid’e transfer olan Courtois, İspanyol devindeki sözleşmesinin son yılına girdi. Geçen sezon dünyaca ünlü kulüple 53 maça çıkan 33 yaşındaki eldiven, 63 gol yerken 17 maçta kalesini kapattı.

