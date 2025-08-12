Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okul kıyafetleri hakkında açıklama! Özel işaret, baskı ve desen olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek, "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ile Bilal Macit, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Genelgede iki konunun başat alındığını belirten Tekin, "Bunlardan biri; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekin, bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değindi.

"Okul formasının ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması öncelikli"

Gündemdeki orman yangınlarının da önem arz eden bir diğer konu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanları korumak ve bu konuda yapılması gerekenlere yönelik etkinliklerle açılacağını belirtti.

Tekin, "Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."