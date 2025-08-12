Memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifi belli oldu. Memura ilk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam önerildi.

1 Ağustos'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı.

Kamu işveren heyetinin memurlara önerdiği ilk zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirledikleri öneriyi basın toplantısıyla duyurdu.

Işıkhan, "Teklifimiz 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor" dedi.

"Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise verilen teklife sert tepki gösterdi. Yalçın teklifin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamu işvereni az önce teklifini açıkladı. Bu teklifte refah payı yok, taban aylığı yok. Enflasyonun gerçekliği yok, emekli yok, emekçi yok, daha doğrusu çözüm yok. Bu teklifin akılla, vicdanla, adaletle ilgisi alakası yok. İşveren umut değil hayal kırıklığı üretmişti. Ortaya koyduğumuz irade işverene yansımamış. Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecek kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu teklif memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Bu teklif 19 gün değil 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğini gidermez."

Memurlar ilk yıl için toplam yüzde 88 istemişti

Memur-Sen 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istediklerini açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

Uzlaşı olmazsa hakem heyeti devreye girecek

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.