Dünyanın en büyük bankasıydı! Türkiyede yalnızca 19 şube ile hizmet verecek...

ICBC, Türkiye'deki 5 şubesinin faaliyetlerine son verirken, 7 şubesinin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verdi. Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek.

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), 2014 yılından beri hizmet verdiği Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe hazırlanıyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Bankadan yapılan KAP açıklamasında, "5 şubenin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞUBE SAYISI 19'A DÜŞECEK

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek. Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

