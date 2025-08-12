BIST 10.961
Şener Üşümezsoy İstanbul depremi algımızı yerle bir etti! TT olan açıklamalar

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk'te Fulya Öztürk'e yaptığı İstanbul depremi açıklaması ile gündeme oturdu. Beklenen büyük depreme dair tüm uzmanların tersine açıklamalarda bulunan Şener Üşümezsoy 100 yıl deprem olmayacağı iddiasında. Şener Üşümezsoy'un iddiasına göre Nisan ayında meydana gelen depremle fay kırıldı. Geriye kalan faylar büyük deprem üretmez.

 Prof. Naci Görür başta olmak üzere bir çok uzman "İstanbul depremi için eli kulağında' derken Şener Üşümezsoy, "İstanbul'da bütün faylar kırıldı 100 yıl deprem yok." diyor. Şener Üşemezsoy'a göre 'deprem korkusu olmadan en rahat yaşayacağı şehir de İstanbul... CNN Türk'te Fulya Öztürk'e açıklamalar yapan Şener Üşümezsoy, bu açıklamaları ile İstanbul depremine ilişkin tüm algıları sarstı. 

Deprem olacağını bilince...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi daha önceden bildiği ortaya çıktı. Üşümezsoy 6.2'lik İstanbul depremini de haber vermişti. Arka arkaya 2 depremi bilince bir anda gözde deprem uzmanı haline geldi.

TT olan açıklamaları

Şener Üşümezsoy İstanbul depremi algımızı yerle bir etti! TT olan açıklamalar - Resim: 0

CNN Türk'te Fulya Öztürk'e açıklamalar yapan Şener Üşümezsoy, İstanbul'da 100 yıl deprem beklemediğini söyleyince TT listesine girdi. 

İstanbul'da kırılacak fay yok

Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin  İstanbul olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremi için şunları söyledi:

-"Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok. İstanbul'da kırıldı bitti. Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor"

Fulya Öztürk'e ölçtürdü

Şener Üşümezsoy İstanbul depremi algımızı yerle bir etti! TT olan açıklamalar - Resim: 1

CNN Türk yayınında da İstanbul depremiyle ilgili konuşan Şener Üşemezsoy, 7'den büyük deprem beklentisi için de haritayı gösterdi. Fulya Öztürk'e kollarını açtırıp fayı ölçtüren Üşümezsoy, şunları söyledi:

-Burda fay 2 parça. Bu hikaye başından beri yanlıştı. İstanbul'da boylu boyunca uzun bir fay yok. 23 Nisan'daki depremde de fay kırıldı. 
