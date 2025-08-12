Mavi etli domuzlar türedi! Domuzun içini kesen avcılar irkildi alarm verildi
ABD'de eti mavi çıkan yaban domuzlar herkesi irkiltti. Uzmanlar, "Eğer eti kestiğinizde dokusu mavi görünüyorsa, o eti yemeyin." uyarısında bulundu. Yaban domuzlarının etlerinin maviye dönmesinin sebebi ise yedikleri bir zehir olabilir deniyor.
ABD'nin San Francisco kentinin güneyinde yaban hayvanlarını avlayan avcılar şoke oldu. Kestikleri domuzun içindeki et fosforlu mavi renkte çıktı. Sadece eti değil, domuzun kasları da mavi renge dönüşmüştü. Dan Burton isimli bir avcı gördüğü ürpertici manzarayı yaban hayatını koruma ekiplerine bildirdi.
Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi ürpertici olan değişimin sebebini çözmeye çalışıyor. İlk akla gelen domuzların çiftçiler ve tarım şirketleri tarafından fare, sincap ve diğer küçük hayvanların popülasyonunu kontrol etmek için kullanılan popüler bir zehir olan antikoagülan rodentisit difasinona maruz kalmış olabilecekleri yönünde.
ZEHİR ETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), yaptığı incelemede bir domuzun midesinde bu derin mavi renkteki yemden izler buldu. CDFW, kemirgen zehirlerinin ayırt edilmesi için genellikle bu gibi belirgin renklere boyandığını belirtti.
KSBW, söz konusu zehirli yemlerin hem ilçede hem de yakınlardaki bir nehir çevresinde yaygın olarak kullanıldığını bildirdi. Monterey İlçe Parkları Müdürü Bryan Flores, bu mavi rengin avcılar için net bir uyarı sinyali olduğunu vurguladı:
“Eğer eti kestiğinizde dokusu mavi görünüyorsa, o eti yemeyin.”