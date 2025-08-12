BIST 10.961
DOLAR 40,71
EURO 47,29
ALTIN 4.383,05
HABER /  EKONOMİ

TOKİ 21 ildeki 102 iş yerini açık artırmayla satacak

TOKİ 21 ildeki 102 iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Abone ol

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye'de bulunan 102 iş yeri satılacak.

Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa sunulan iş yerleri arasında, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki ticaret merkezi, Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerindeki dükkanlar ve Kırşehir'in Kaman ilçesindeki alışveriş merkezi yer alıyor.

Alıcılar, ticaret merkezi, konut, dükkan, pazar yeri ve alışveriş merkezi niteliğindeki iş yerlerine, yüzde 10 peşinat 96 ay vade ve yüzde 10 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...
Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun sahte diploma işi! Örgüt lideri söyledi meğer...
Trendyol'dan evlenecek çiftlere 30 bin TL üzerine alışverişlerde 5 bin TL indirim
Trendyol'dan evlenecek çiftlere 30 bin TL üzerine alışverişlerde 5 bin TL indirim
Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak?
Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak?
6.1'lik deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da 786 artçı sarsıntı
6.1'lik deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da 786 artçı sarsıntı
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi düşüyor
İSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi düşüyor
Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti
Evlendiği tüm kocalarını öldürdü! 22 yılda 11 eş öldüren seri katil şoke etti
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Halit Yukay'ın kaybolmasına ilişkin detay ortaya çıktı! Meğer o isim her şeye tanık olmuş
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı