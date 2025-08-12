Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı

Emine Erdoğan Mersin’in Mut ilçesinde 1316 yıldır ayakta duran tarihi zeytin ağacını paylaşarak, asırlara meydan okuyan bu anıt ağacın doğanın sabrını ve direncini simgelediğini belirtti ve doğaya özen göstermenin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurguladı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin’in Mut ilçesinde yıllara meydan okuyan 1316 yaşındaki zeytin ağacına ilişkin Anadolu Ajansı’nın haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

“Mersin’in Mut ilçesinde yer alan, 1316 yıllık ulu zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanıyor. Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor. Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım.”