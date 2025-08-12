BIST 10.966
Trendyol'dan evlenecek çiftlere 30 bin TL üzerine alışverişlerde 5 bin TL indirim

Trendyol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlenecek çiftlere özel, seçili ürünlerde 30 bin ve üzeri alışverişlerde 5 bin lira indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Trendyol'dan yapılacak, seçili ürünlerde 30 bin lira ve üzeri alışverişlerde 5 bin lira indirim kampanyası, mutfak aletlerinden giyime, mobilyadan ev dekorasyonuna, ev gereçlerinden elektroniğe kadar çeşitli kategorilerde geçerli olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sunduğu desteklerle gençlerin evlilik yolculuğuna katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında, Trendyol ev kurma heyecanı yaşayan genç çiftlerin yanında yer alıyor.

İndirimden, proje kapsamında başvurusu değerlendirilmiş ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına gelmiş genç çiftler yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen gençler, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine özel oluşturulan indirim kodunu alabilecek. Kod, Trendyol'daki Evlilik Destek Kampanyası sayfasında doğrulanmasının ardından seçili ürünlerde geçerli olmak üzere e-Devlet başvurusunda belirtilen geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanılabilecek.

Diğer tüm indirimlerin ardından sepet tutarının en az 30 bin lira olması durumunda, ek 5 bin lira indirim uygulanacak.

