BIST 11.035
DOLAR 40,71
EURO 47,35
ALTIN 4.382,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve diğer evlere sıçradı. 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Kırsal Köseler Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçraması sonrası 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de yangın çıktı! 15 ev alev alev yandı - Resim: 0

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterin ise havadan desteğiyle kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Emlak Katılım net karını 2025'in ilk yarısında yüzde 46 artırdı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Emine Erdoğan 1316 yaşındaki zeytin ağacını paylaştı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Haziran ayı cari açık verileri belli oldu Merkez Bankası açıkladı
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Türkiye'den çekilmişti! Ünlü cips markası yeniden Türkiye'de satılıyor...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Grok'un hesabı askıya alınmıştı sebebi İsrail çıktı! Meğer İsrail için demiş ki...
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Yükseliş var
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti
Açık büfe ve serpme kahvaltı bitiyor! Hükümet harekete geçti
Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı
Orman yangınlarında son durum! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı
Fıtık ameliyatında robotik dokunuşla hızlı iyileşme
Fıtık ameliyatında robotik dokunuşla hızlı iyileşme