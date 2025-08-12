BIST 11.035
Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç öldü 1'i bekçi 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 gencin hayatını kaybettiği, biri bekçi 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yılmaz (25) ile E.Y. (32) bıçaklandı.

Kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi M.Ş. (32) ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı E.Y'nin durumunun ağır, bekçinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede önlem alarak, olay sonrası bölgeden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İ.G. (44) Y.G. (19) İ.G. (29) B.G. (18) İ.A. (18) E.U. (20) ve M.U'yu (48) Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki ikametlerinde suç aleti 2 bıçakla gözaltına aldı.

Ayrıca maktul Yılmaz'ın 9, yaralı E.Y'nin 15, şüphelilerden M.U'nun 8, İ.G'nin 3 ve Y.G. ile İ.A'nın da çeşitli suçlardan birer kaydının olduğu öğrenildi.

