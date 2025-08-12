Açlık sınırları zorluyor! 3 Kiloya kadar düşen çocuk yaşamını yitirdi...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukalar ve saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu 5 yaşındaki engelli bir çocuk daha, ağır derece yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle çocuğun kilosunun 12'den 3'e düştüğü belirtildi.

Abone ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırılarının yanında uyguladığı abluka nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti.

12 KİLODAN 3 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki engelli Muhammed Zekeriya Hıdır, ağır derecede yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları, mart ayından bu yana süren İsrail'in sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Hıdır'ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

HIDIR'IN BELİRGİNLEŞMİŞ KABURGALARI FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çocuğun ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır'ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla yaşanan insani felaketi gözler önüne serdi. Baba Hıdır, oğlunun, süt ve gıda maddelerine ulaşamaması nedeniyle hızla kilo kaybettiğini anlattı.

SON 2 HAFTADA SADECE BİN 210 YARDIM TIRI BÖLGEYE GİRDİ

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine rağmen açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığını bildiriyor. İsrail, son iki haftada 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulan bölgeye yalnızca bin 210 tırın girişine izin verdi.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk, 222'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.