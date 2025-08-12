Şamil Tayyar'dan dikkat çeken referandum açıklaması! Tarih verdi

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik" programına katılan Şamil Tayyar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şamil Tayyar, "Yeni anayasa hazırlıklarına başlanırsa 2026'da referandum gelebilir" dedi..Abone ol
TGRT Haber'de yayınlanan tartışma programı "Medya Kritik" gündemin en sıcak başlıkları, masaya yatırıldı. Dikkat çeken değerlendirme gazeteci AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Yeni anayasa hazırlıklarına başlanırsa 2026'da referandum gelebilir" dedi....
2026'da referandum gelebilir!
Programda, gazeteci Şamil Tayyar'ın dikkat çeken değerlendirmeleri öne çıktı. Tayyar, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili önemli bir tahminde bulunarak, "Yeni anayasa hazırlıklarına başlanırsa 2026'da referandum gelebilir" dedi.