Balıkesir'den sonra Manisa sallanıyor! Panik yaratan deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Bu deprem sonrası ilçe sabah saatlerinde yeni depremle sallandı. AFAD'dan açıklama var.

10 Ağustos’ta Sındırgı'da (Balıkesir) 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin artçıları sürerken bu kez Manisa sallandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. İlçe sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde depremle daha sallandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 05.47'de yerin 11.56 km derinliğinde kaydedildi.