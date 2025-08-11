Şener Üşümezsoy'dan İstanbul açıklaması: Büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, canlı yayında İstanbul'da beklenen büyük depreme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, "İstanbul'da bütün faylar kırıldı." diyerek büyük bir depremin yaşanmayacağını söyledi.

Abone ol

Türkiye, 10 Ağustos Pazar günü bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı.

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Sarsıntı sonucu bir bina tamamen çökerken, çok sayıda yapıda ağır ve hafif hasar meydana geldi. Deprem sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından gözler yeniden İstanbul’da beklenen büyük depreme çevrildi.

"NASIL 7.8 DEPREM OLUR?"

Daha önce defalarca “İstanbul’da büyük bir deprem olmayacak” açıklamasında bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında konuya dair soruları yanıtladı.

Üşümezsoy, “İstanbul’u terk edin diyorlar, Antakya’dan Sivrici’ye giden 400 km fay kırıldı da büyük 7.8’lik bir deprem oldu. Marmara’da 150 km’lik bir fay var, tek bir fay da yok, nasıl 7.8 deprem olur?” dedi.

"İSTANBUL'DA BÜTÜN FAYLAR KIRILDI"

Üşümezsoy ayrıca şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu Fayı'nın gittiği kol bu (kırmızı çizgi). Adalar'a doğru giden siyahta ise hiçbir şey yok. Yalnız Kumburgaz'da var. Yani buradaki hikaye; olmayan bir fay üzerinden deprem yapıyorlar. İstanbul'da bütün faylar kırıldı. İstanbul’da kırılacak fay yok. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında hiçbir artçı yaşanmadı. Kırık yok orada."