Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahte diploma skandalıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. Her kim milletin hakkında giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Türkiye bir hukuk devletidir" dedi.

Geçen yıl ortaya çıkan, sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle tartışma konusu olan e-imza skandalı gündemdeki yerini koruyor.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açılmıştı.

Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızarak sahte imzalarla diploma kayıtları düzenleyen kişilere yönelik soruşturma sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"ŞİKAYET EDEN DE ŞÜPHELİLERİ YAKALAYAN DA DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARIDIR"

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır.

Soruşturma kapsamında 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. İki dalga olarak yürütülen operasyonlarda 37 kişi tutuklanmış ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Her kim milletin hakkında giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR, GEREKLİ CEZALARI ALACAKLARDIR"

30 yıl sonra İstanbul’da yakayı ele verenlerin konumları ve unvanlarına nasıl bakılmadıysa bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı.

Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız.

Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.