TMSF, Ekotürk'e el koydu kanalın sahibi Papara'ya da el konmuştu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortağı olduğu Ekotürk isimli televizyon kanalına el koydu. Kurum, kanala kayyum atayarak yönetimi devraldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturması kapsamında el koyduğu Papara’nın ardından yeni bir hamle yaptı. TMSF, Papara’nın yüzde 70 ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e de el koydu. Kurum, kanala kayyum atayarak yönetimi devraldı.

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyulup yedekleme işlemleri gerçekleşti. 12 Punto’nun özel haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla giriş yaptı.

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın iş akdine son verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara’ya 27 Mayıs’ta operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda aralarında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.

