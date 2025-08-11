BIST 11.070
Manisa'da camide görünmez kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da camide görünmez kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü. Camideki Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

