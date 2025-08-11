BIST 11.079
Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ARAZİDEN ORMANA SIÇRADI

Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

