Ayla Başar'dan acı haber geldi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber geldi. Ayla Başar sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi şarkıları seslendirmesiyle tanınan ünlü şarkıcı Ayla Başar'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi.

Ayla Başar'dan acı haber geldi!

Sosyal medya üzerinden arkadaşının yaptığı açıklamada, "Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verildi.

Sanatçının sevenlerinden ise taziye mesajlarıyla desteklerini iletti. Ayla Başar birçok sanatçıyla yaptığı düetlerle de biliniyor.

Ayla Başar kimdir?

Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi seslendirdiği şarkılarla tanınan Ayla Başar, son olarak 2023 yılında yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı.

